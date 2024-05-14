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Страдал не только в кино, но и в жизни: как сложилась судьба Пьеро из "Приключений Буратино"

Как сложилась судьба Романа Столкарца, сыгравшего Пьеро в "Приключениях Буратино"

1:02
Кино

В советском фильме "Приключения Буратино" Пьеро страдал от любви к неприступной Мальвине, но оказалось, что такая же ситуация была и в жизни: Роман Столкарц, сыгравший грустного певца в белых одеждах, сходил с ума от Татьяны Проценко, исполнившей роль синеволосой девочки.

Как сложилась судьба Романа Столкарца, сыгравшего Пьеро в "Приключениях Буратино"
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Kopta is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Роман пытался подружиться с коллегой по фильму, но она была к нему совершенно равнодушной. Татьяну не тронули его попытки понравиться ей, и в конце концов, совершенно отчаявшись, Роман прекратил оказывать ей знаки внимания.

Неудачная детская влюблённость оказалась не единственным тяжёлым испытанием в жизни Столкарца. У него был обнаружен рак головного мозга, но, к счастью, врачи смогли его вылечить.

Роман Столкарц не стал актёром. Он выбрал профессию педиатра и сейчас работает в детской поликлинике в Израиле, где живёт с женой и четырьмя детьми. Он очень любит свою семью и проводит с родными и близкими всё свободное время.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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