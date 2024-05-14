Страдал не только в кино, но и в жизни: как сложилась судьба Пьеро из "Приключений Буратино"

Как сложилась судьба Романа Столкарца, сыгравшего Пьеро в "Приключениях Буратино"

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В советском фильме "Приключения Буратино" Пьеро страдал от любви к неприступной Мальвине, но оказалось, что такая же ситуация была и в жизни: Роман Столкарц, сыгравший грустного певца в белых одеждах, сходил с ума от Татьяны Проценко, исполнившей роль синеволосой девочки.

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Роман пытался подружиться с коллегой по фильму, но она была к нему совершенно равнодушной. Татьяну не тронули его попытки понравиться ей, и в конце концов, совершенно отчаявшись, Роман прекратил оказывать ей знаки внимания.

Неудачная детская влюблённость оказалась не единственным тяжёлым испытанием в жизни Столкарца. У него был обнаружен рак головного мозга, но, к счастью, врачи смогли его вылечить.

Роман Столкарц не стал актёром. Он выбрал профессию педиатра и сейчас работает в детской поликлинике в Израиле, где живёт с женой и четырьмя детьми. Он очень любит свою семью и проводит с родными и близкими всё свободное время.