Страдал не только в кино, но и в жизни: как сложилась судьба Пьеро из "Приключений Буратино"

В советском фильме "Приключения Буратино" Пьеро страдал от любви к неприступной Мальвине, но оказалось, что такая же ситуация была и в жизни: Роман Столкарц, сыгравший грустного певца в белых одеждах, сходил с ума от Татьяны Проценко, исполнившей роль синеволосой девочки.
Роман пытался подружиться с коллегой по фильму, но она была к нему совершенно равнодушной. Татьяну не тронули его попытки понравиться ей, и в конце концов, совершенно отчаявшись, Роман прекратил оказывать ей знаки внимания.
Неудачная детская влюблённость оказалась не единственным тяжёлым испытанием в жизни Столкарца. У него был обнаружен рак головного мозга, но, к счастью, врачи смогли его вылечить.
Роман Столкарц не стал актёром. Он выбрал профессию педиатра и сейчас работает в детской поликлинике в Израиле, где живёт с женой и четырьмя детьми. Он очень любит свою семью и проводит с родными и близкими всё свободное время.
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