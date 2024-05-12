"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": мало диалогов, много действия в приквеле "Дороги ярости"

В "Фуриосе" от Ани Тейлор-Джой можно будет услышать всего 30 фраз

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

В скором времени зрители увидят на экранах "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", приквел к знаменитому фильму "Безумный Макс: Дорога ярости". В новой картине будет рассказана история женщины-воина с одной рукой, которую в оригинальной ленте изобразила Шарлиз Терон, а в новом фильме её молодую версию сыграет Аня Тейлор-Джой, известная по ролям в фильмах "Ход королевы" и "Дюна 2".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Режиссёр Джордж Миллер поделился, что новая картина заинтригует зрителей своей необычной особенностью: в течение почти трех часов персонаж Ани Тейлор-Джой произнесет всего около 30 реплик. Это решение было принято, чтобы сохранить динамичность сюжета и не замедлять его развитие.

Подобно "Дороге ярости", в которой диалоги были сведены к минимуму, приквел продолжит эту тенденцию, фокусируясь на динамичных погонях и экшен-сценах.

Премьера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" запланирована на 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля, а мировой дебют фильма состоится 24 мая.