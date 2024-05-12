"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": мало диалогов, много действия в приквеле "Дороги ярости"

В скором времени зрители увидят на экранах "Фуриоса: Хроники Безумного Макса", приквел к знаменитому фильму "Безумный Макс: Дорога ярости". В новой картине будет рассказана история женщины-воина с одной рукой, которую в оригинальной ленте изобразила Шарлиз Терон, а в новом фильме её молодую версию сыграет Аня Тейлор-Джой, известная по ролям в фильмах "Ход королевы" и "Дюна 2".
Режиссёр Джордж Миллер поделился, что новая картина заинтригует зрителей своей необычной особенностью: в течение почти трех часов персонаж Ани Тейлор-Джой произнесет всего около 30 реплик. Это решение было принято, чтобы сохранить динамичность сюжета и не замедлять его развитие.
Подобно "Дороге ярости", в которой диалоги были сведены к минимуму, приквел продолжит эту тенденцию, фокусируясь на динамичных погонях и экшен-сценах.
Премьера "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" запланирована на 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля, а мировой дебют фильма состоится 24 мая.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.