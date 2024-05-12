Гоночная драма с Брэдом Питтом станет одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа

Бюджет нового гоночного фильма с Брэдом Питтом достиг 300 млн долларов

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

По информации телеканала ESPN, бюджет на производство нового гоночного фильма с участием Брэда Питта превысил отметку в 300 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогостоящих проектов в истории кино.

Фото: commons.wikimedia.org by DoD News Features is licensed under CC BY 2.0

Официальные данные о стоимости проекта пока не разглашаются. Режиссером фильма является Джозеф Косински, известный по работе над "Топ Ган: Мэверик". Сюжет фокусируется на молодом и перспективном гонщике Джошуа Пирсе (в исполнении Демсона Идриса), которого тренирует бывшая звезда гоночных состязаний в "Формуле-1", Сонни Хейс (Брэд Питт).

В фильме также приняли участие Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис и другие актеры. Производством занимались Брэд Питт и Льюис Хэмилтон. Точная дата выхода и официальное название фильма пока не объявлены. Релиз картины запланирован на платформе Apple TV+.