Создатель "Ганнибала" Брайан Фуллер прекращает работу над приквелом "Пятницы 13" из-за творческих разногласий

Шоураннер Брайан Фуллер покинул "Пятницу 13" из-за разногласий с A24

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Брайан Фуллер, известный своей работой над сериалами "Ганнибал" и "Американские боги", покинул проект нового приквела к "Пятнице 13", где он выступал в роли шоураннера. Об этом сообщает издание Variety. Сериал разрабатывается студией A24 в сотрудничестве со стриминговым сервисом Peacock.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Уход Фуллера был обусловлен творческими разногласиями с руководством A24. Кроме того, режиссёра ранее обвиняли в сексуализированном насилии.

В настоящий момент продолжается поиск нового шоураннера. Кевин Уильямсон, известный по работе над сериалом "Крик", также участвовал в создании шоу и поделился, что приквел под рабочим названием "Хрустальное озеро" планировался как исследование истории матери маньяка Джейсона Вурхиза.

Первая "Пятница, 13" была выпущена в 1980 году, а последний перезапуск франшизы состоялся в 2009 году.