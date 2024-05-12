Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему стоит посадить аквилегию
Победитель "Евровидения-2024" швейцарец Немо разбил Хрустальный микрофон об сцену
Продукты и напитки, которые усиливают видимость целлюлита
Меган Маркл во время визита в Нигерию назвала её своей родиной после ДНК-теста
Врач- невролог о причинах шума в ушах
Гарик Харламов сделал предложение Катерине Ковальчук под давлением матери
Известна причина отмены льготной и семейной ипотеки с 1 июля
Климова рассказала о наследственном заболевании сетчатки глаз у сына от Петренко
Теннисист Надаль не уверен, что проводит в Риме свой последний турнир
Создатель "Ганнибала" Брайан Фуллер прекращает работу над приквелом "Пятницы 13" из-за творческих разногласий

Шоураннер Брайан Фуллер покинул "Пятницу 13" из-за разногласий с A24

1:03
Кино

Брайан Фуллер, известный своей работой над сериалами "Ганнибал" и "Американские боги", покинул проект нового приквела к "Пятнице 13", где он выступал в роли шоураннера. Об этом сообщает издание Variety. Сериал разрабатывается студией A24 в сотрудничестве со стриминговым сервисом Peacock.

Шоураннер Брайан Фуллер покинул "Пятницу 13" из-за разногласий с A24
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Уход Фуллера был обусловлен творческими разногласиями с руководством A24. Кроме того, режиссёра ранее обвиняли в сексуализированном насилии.

В настоящий момент продолжается поиск нового шоураннера. Кевин Уильямсон, известный по работе над сериалом "Крик", также участвовал в создании шоу и поделился, что приквел под рабочим названием "Хрустальное озеро" планировался как исследование истории матери маньяка Джейсона Вурхиза.

Первая "Пятница, 13" была выпущена в 1980 году, а последний перезапуск франшизы состоялся в 2009 году.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Футболист Павел Мамаев и блогерша Надежда Санько ждут второго ребенка
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный отель и не попасться на уловки отельеров
Сериал "Сёгун" получит продолжение: FX анонсировал второй сезон
Макс Покровский* рассказал о планах "Мумий Тролля" отправиться на гастроли в США
Рецепт "Горячего тодди" с гранатовым соком и специями
Аллу Пугачеву заметили в компании Олега Тинькова* на Кипре
История химической завивки
Почему стоит посадить асперулу
Nemo из Швейцарии стал победителем "Евровидения-2024" в Мальме
Болельщикам ЧМ по хоккею не разрешили проносить на трибуны флаги РФ и Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников