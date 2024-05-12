Создатель "Ганнибала" Брайан Фуллер прекращает работу над приквелом "Пятницы 13" из-за творческих разногласий

Брайан Фуллер, известный своей работой над сериалами "Ганнибал" и "Американские боги", покинул проект нового приквела к "Пятнице 13", где он выступал в роли шоураннера. Об этом сообщает издание Variety. Сериал разрабатывается студией A24 в сотрудничестве со стриминговым сервисом Peacock.
Уход Фуллера был обусловлен творческими разногласиями с руководством A24. Кроме того, режиссёра ранее обвиняли в сексуализированном насилии.
В настоящий момент продолжается поиск нового шоураннера. Кевин Уильямсон, известный по работе над сериалом "Крик", также участвовал в создании шоу и поделился, что приквел под рабочим названием "Хрустальное озеро" планировался как исследование истории матери маньяка Джейсона Вурхиза.
Первая "Пятница, 13" была выпущена в 1980 году, а последний перезапуск франшизы состоялся в 2009 году.
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