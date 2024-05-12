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Сериал "Сёгун" получает зелёный свет на второй сезон: новые испытания для английского моряка в Японии

Сериал "Сёгун" получит продолжение: FX анонсировал второй сезон

1:22
Кино

Сериал "Сёгун", повествующий о приключениях английского моряка в феодальной Японии времен средневековья, скоро порадует зрителей вторым сезоном.

Сериал "Сёгун" получит продолжение: FX анонсировал второй сезон
Фото: https://unsplash.com/photos/loAgTdeDcIU Image Gallery by Jay Wennington jaywennington

По информации от источников, Хироюки Санада, звезда и продюсер шоу, заключил соглашение с телеканалом FX на участие в новом сезоне.

Изначально задуманный как мини-сериал, "Сёгун" из-за высоких рейтингов привлек внимание руководства FX, что сподвигло их расширить проект. По предварительным оценкам, это может привести к номинации на различные премии, включая "Эмми". Официальные представители компании пока воздерживаются от комментариев.

Также появилась информация о том, что при утверждении второго сезона Космо Джарвис снова исполнит роль Джона Блэкторна. Однако перед создателями сериала стоит ряд сложных задач, которые необходимо решить перед официальным продлением съемок.

Что касается самого сериала "Сёгун", то он представляет собой экранизацию одноименного литературного произведения. Сюжет сосредоточен вокруг английского штурмана, случайно оказавшегося в Японии, пораженной феодальными раздорами. Местный военачальник Йоси Таранага приглашает "варвара" в свои войска, стремясь подчинить себе всех соперников и объединить страну.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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