Развитие профессии каскадёра: от первых трюков до создания собственных экшен-фильмов

Работа каскадёра включает мастерство в разнообразных дисциплинах. Иногда для выполнения разных трюков в одном фильме могут потребоваться услуги нескольких специалистов. В качестве примера, в боевике один каскадёр может осуществлять трюки на мотоцикле, другой отвечать за рукопашные бои, а третий выполнять прыжки с большой высоты.
Большой арсенал умений расширяет профессиональные горизонты каскадёра. Некоторые даже выходят за рамки своих обязанностей, начиная разрабатывать трюки, что приближает их к роли режиссёра экшен-сцен. В некоторых случаях это может способствовать продвижению по карьерной лестнице. Примеры такого рода успеха включают Чада Стахельски, бывшего дублёра Киану Ривза, который режиссировал фильм "Джон Уик", и Сэма Харгрейва, который создал "Тайлер Рейк: Операция по спасению".
Профессия каскадёра возникла на заре кинематографа, когда создатели фильмов стремились показать зрителям рискованные сцены, включая падения и драки. Изначально для этих целей привлекались волонтёры, часто из цирка или опытные всадники, привыкшие к риску и физическим нагрузкам. Со временем из этих энтузиастов сформировалась когорта профессионалов, начавших получать за свою работу вознаграждение.
Первым задокументированным гонораром для каскадёра стало вознаграждение в пять долларов, выплаченное в 1908 году за прыжок со скалы в воду.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.