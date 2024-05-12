Развитие профессии каскадёра: от первых трюков до создания собственных экшен-фильмов

Как стать каскадёром: навыки, карьера и секреты профессии

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Работа каскадёра включает мастерство в разнообразных дисциплинах. Иногда для выполнения разных трюков в одном фильме могут потребоваться услуги нескольких специалистов. В качестве примера, в боевике один каскадёр может осуществлять трюки на мотоцикле, другой отвечать за рукопашные бои, а третий выполнять прыжки с большой высоты.

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Большой арсенал умений расширяет профессиональные горизонты каскадёра. Некоторые даже выходят за рамки своих обязанностей, начиная разрабатывать трюки, что приближает их к роли режиссёра экшен-сцен. В некоторых случаях это может способствовать продвижению по карьерной лестнице. Примеры такого рода успеха включают Чада Стахельски, бывшего дублёра Киану Ривза, который режиссировал фильм "Джон Уик", и Сэма Харгрейва, который создал "Тайлер Рейк: Операция по спасению".

Профессия каскадёра возникла на заре кинематографа, когда создатели фильмов стремились показать зрителям рискованные сцены, включая падения и драки. Изначально для этих целей привлекались волонтёры, часто из цирка или опытные всадники, привыкшие к риску и физическим нагрузкам. Со временем из этих энтузиастов сформировалась когорта профессионалов, начавших получать за свою работу вознаграждение.

Первым задокументированным гонораром для каскадёра стало вознаграждение в пять долларов, выплаченное в 1908 году за прыжок со скалы в воду.