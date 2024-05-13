Вот почему Гайдай в каждом фильме снимал хотя бы одну кошку

Редкий фильм Гайдая обходился без кошки

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Леонид Гайдай часто снимал одних и тех же артистов, например, постоянными героями его комедий были Шурик (Александр Демьяненко), а также Трус, Балбес и Бывалый (Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов), однако в фильмах знаменитого режиссёра есть ещё один персонаж, который появляется чаще остальных.

Фото: commons.wikimedia.org by George W. Bush Presidential Center is licensed under Creative Commons CC0 License

Если тот же Демьяненко или другие актёры участвовали не в каждом фильме Гайдая, то кошек Леонид Иович снимал каждый раз, причём это могли быть даже не обязательно живые кошки, а хотя бы фарфоровые фигурки, как в третьей новелле "Операции "Ы" и других приключений Шурика".

Благодаря кошкам фильмы Гайдая становились ещё ярче и смешнее, хотя порой они участвовали в жутковатых эпизодах вроде кошмарного сна Геши (Андрей Миронов) в "Бриллиантовой руке". Впрочем, Гайдай брал на съёмки пушистых артистов не столько для того, чтобы украсить ими фильмы, сколько ради того, чтобы маленькие хищники принесли удачу, ведь режиссёр был суеверным человеком.

Интересно, что, несмотря на свою суеверность, Гайдай больше всего любил снимать именно чёрных кошек.