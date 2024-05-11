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Певица Алёна Апина расстроилась, так как не смогла сняться в сериале "Комбинация"

Алёна Апина о съёмках в "Комбинации": "Печально, что не сложилось"

1:03
Кино

Певица Алёна Апина расстроилась, так как не смогла принять участие в предстоящем сериале "Комбинация". Об этом она сообщила в своём Instagram*-аккаунте.

Алёна Апина о съёмках в "Комбинации": "Печально, что не сложилось"
Фото: flickr.com by cogdogblog is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Алёна Апина написала, что съёмки с её участием в ленте откладывались. В итоге она так и не появилась в сериале.

"Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик... Всё откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось. Ну и ладно. Зато будем любоваться Настенькой Уколовой", — пожаловалась певица.

Она добавила, что переживает за то, каким получится проект: "Как будто я снимаюсь в этом большом кино". 

Лента "Комбинация" выйдет в сентябре 2024 года. В ней покажут образование известной одноимённой группы, участницей которой была Алёна Апина.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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