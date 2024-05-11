Певица Алёна Апина расстроилась, так как не смогла сняться в сериале "Комбинация"

Певица Алёна Апина расстроилась, так как не смогла принять участие в предстоящем сериале "Комбинация". Об этом она сообщила в своём Instagram*-аккаунте.
Алёна Апина написала, что съёмки с её участием в ленте откладывались. В итоге она так и не появилась в сериале.
"Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик... Всё откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось. Ну и ладно. Зато будем любоваться Настенькой Уколовой", — пожаловалась певица.
Она добавила, что переживает за то, каким получится проект: "Как будто я снимаюсь в этом большом кино".
Лента "Комбинация" выйдет в сентябре 2024 года. В ней покажут образование известной одноимённой группы, участницей которой была Алёна Апина.
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