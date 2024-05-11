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Актриса Сигурни Уивер ведёт переговоры об утверждении на роль в фильме "Мандалорец и Грогу"

Сигурни Уивер из "Чужого" может появиться в фильме по "Звёздным войнам"

0:36
Кино

Звезда фильмов "Чужой" Сигурни Уивер может сыграть в картине "Мандалорец и Грогу", проекте по франшизе "Звёздные войны". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Сигурни Уивер из "Чужого" может появиться в фильме по "Звёздным войнам"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сейчас актриса ведёт переговоры о своём утверждении на роль. Известно также, что главного героя Дина Джарина сыграет Педро Паскаль. Фильм станет первым полнометражным проектом по вселенной "Звёздных войн" после картины "Звёздные войны: Скайоукер. Восход" 2019 года. 

Ранее Сигурни Уивер и Джеймс Кэмерон восторженно отозвались о фильме "Барби".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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