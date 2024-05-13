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Председатель "Офицеров России" назвал главную ошибку современных режиссёров, снимающих фильмы про войну

Сергей Липовой объяснил, почему современные фильмы про войну хуже советских

1:15
Кино

В советское время режиссёры снимали множество военных фильмов. Это и "Аты-баты, шли солдаты", и "В бой идут одни старики", и "Они сражались за Родину", и множество других шедевров.

Сергей Липовой объяснил, почему современные фильмы про войну хуже советских
Фото: commons.wikimedia.org by Max Smith is licensed under Creative Commons CC0 License

Советские люди верили тому, что происходит на экране, и даже забывали, что это кино. Сейчас в России тоже снимается немалое количество фильмов про Великую Отечественную войну, однако они не трогают так же, как фильмы прошлых лет, вызывавшие слёзы у зрителей. Нынешние фильмы на военную тематику получаются слабыми и малоубедительными.

Председатель "Офицеров России" Сергей Липовой объяснил, почему современные российские фильмы про войну так сильно отличаются от советских. По его словам, всё дело в том, что сейчас режиссёры и сценаристы перестали обращаться за помощью к консультантам, в то время как раньше эксперты подсказывали каждую мелочь вплоть до расположения техники и поведения солдат. Именно поэтому все сцены в таких фильмах выглядели достоверными.

Кроме того, из-за модельной внешности и филлеров медсёстры в современных фильмах не похожи на тех девушек, которые помогали раненым солдатам в 40-е годы.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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