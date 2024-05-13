Председатель "Офицеров России" назвал главную ошибку современных режиссёров, снимающих фильмы про войну

В советское время режиссёры снимали множество военных фильмов. Это и "Аты-баты, шли солдаты", и "В бой идут одни старики", и "Они сражались за Родину", и множество других шедевров.
Советские люди верили тому, что происходит на экране, и даже забывали, что это кино. Сейчас в России тоже снимается немалое количество фильмов про Великую Отечественную войну, однако они не трогают так же, как фильмы прошлых лет, вызывавшие слёзы у зрителей. Нынешние фильмы на военную тематику получаются слабыми и малоубедительными.
Председатель "Офицеров России" Сергей Липовой объяснил, почему современные российские фильмы про войну так сильно отличаются от советских. По его словам, всё дело в том, что сейчас режиссёры и сценаристы перестали обращаться за помощью к консультантам, в то время как раньше эксперты подсказывали каждую мелочь вплоть до расположения техники и поведения солдат. Именно поэтому все сцены в таких фильмах выглядели достоверными.
Кроме того, из-за модельной внешности и филлеров медсёстры в современных фильмах не похожи на тех девушек, которые помогали раненым солдатам в 40-е годы.
Победительницей пятого сезона проекта стала молодая певица Севиль.