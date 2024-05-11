О Нюрнбергском процессе рассказали в сериале из 50-и эпизодов

Фонд военно-исторического кино вместе с Институтом развития интернета представил сериал "Нюрнбергский процесс". Об этом пишет журнал "Родина".
В онлайн-кинотеатре "KION" уже можно посмотреть все 50 эпизодов. Серии длятся от 9 до 15 минут. Закадровый текст читает Константин Хабенский, а ведущим является историк Сергей Соловьёв. Автор сценария — Илья Васильев. В сериале показывают главные события Великой Отечественной войны, называют предпосылки Нюрнбергского процесса, рассказывают про сам трибунал.
Напомним, что Нюрнбергский процесс длился около года — с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го. В ходе него судили нацистских преступников.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.