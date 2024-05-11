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О Нюрнбергском процессе рассказали в сериале из 50-и эпизодов

В сети появился сериал "Нюрнбергский процесс"

0:53
Кино

Фонд военно-исторического кино вместе с Институтом развития интернета представил сериал "Нюрнбергский процесс". Об этом пишет журнал "Родина". 

В сети появился сериал "Нюрнбергский процесс"
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В онлайн-кинотеатре "KION" уже можно посмотреть все 50 эпизодов. Серии длятся от 9 до 15 минут. Закадровый текст читает Константин Хабенский, а ведущим является историк Сергей Соловьёв. Автор сценария — Илья Васильев. В сериале показывают главные события Великой Отечественной войны, называют предпосылки Нюрнбергского процесса, рассказывают про сам трибунал. 

Напомним, что Нюрнбергский процесс длился около года — с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946-го. В ходе него судили нацистских преступников. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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