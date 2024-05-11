Народная артистка России Мария Аронова рассказала об отличительной особенности своей внешности. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на YouTube-канал Юлии Меньшовой.
Актриса сообщила, что всегда выглядела старше своих лет.
"Фишка моей внешности в том, что я родилась старой. Мне об этом говорила Шашкова Элла Петровна, которая играла жену Штирлица. Она мне сказала: "Маша, когда они все постареют, ты будешь так же выглядеть". И была права. Но в юности это утешение слабенькое", — заявила Мария Аронова.
При этом актриса призналась, что раньше завидовала девушкам, которые выглядели более эффектно, чем она.
Ранее Pravda.Ru писала, что Мария Аронова опасалась Владимира Этуша.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.