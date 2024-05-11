Актриса Мария Аронова: "Фишка моей внешности в том, что я родилась старой"

Мария Аронова заявила, что родилась старой, и это её особенность

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Народная артистка России Мария Аронова рассказала об отличительной особенности своей внешности. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на YouTube-канал Юлии Меньшовой.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актриса сообщила, что всегда выглядела старше своих лет.

"Фишка моей внешности в том, что я родилась старой. Мне об этом говорила Шашкова Элла Петровна, которая играла жену Штирлица. Она мне сказала: "Маша, когда они все постареют, ты будешь так же выглядеть". И была права. Но в юности это утешение слабенькое", — заявила Мария Аронова.

При этом актриса призналась, что раньше завидовала девушкам, которые выглядели более эффектно, чем она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Мария Аронова опасалась Владимира Этуша.