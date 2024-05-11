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Актриса Мария Аронова: "Фишка моей внешности в том, что я родилась старой"

Мария Аронова заявила, что родилась старой, и это её особенность

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Кино

Народная артистка России Мария Аронова рассказала об отличительной особенности своей внешности. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на YouTube-канал Юлии Меньшовой.

Мария Аронова заявила, что родилась старой, и это её особенность
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Актриса сообщила, что всегда выглядела старше своих лет. 

"Фишка моей внешности в том, что я родилась старой. Мне об этом говорила Шашкова Элла Петровна, которая играла жену Штирлица. Она мне сказала: "Маша, когда они все постареют, ты будешь так же выглядеть". И была права. Но в юности это утешение слабенькое", — заявила Мария Аронова.

При этом актриса призналась, что раньше завидовала девушкам, которые выглядели более эффектно, чем она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Мария Аронова опасалась Владимира Этуша.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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