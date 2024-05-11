Лариса Голубкина заявила, что ей не нравятся нравоучения людей в возрасте

Лариса Голубкина, народная артистка РСФСР и вдова Андрея Миронова, заявила, что ей не нравятся нравоучения людей в возрасте. Об этом она рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда".
Актриса сообщила, что пожилые могут ошибаться, как и все люди.
"Мне не нравится, когда старики воображают себя истиной в последней инстанции. Как будто бы все должны к ним прислушиваться. Они тоже обычные люди и тоже могут ошибаться, несмотря на возраст и жизненный опыт", — заявила она.
Лариса Голубкина добавила, что, по её мнению, в России неуважительно относятся к пожилым людям. Она выразила надежду, что в будущем это изменится.
"Единственное, с чем я не согласна, — это неуважительное отношение молодежи к старикам. На Востоке или на Кавказе уважительно относятся к возрасту. И мы когда-нибудь к этому придём", — сказала актриса.
Ранее Pravda.Ru писала, что Лариса Голубкина восхитилась Марией Порошиной.
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