Лариса Голубкина заявила, что ей не нравятся нравоучения людей в возрасте

Вдове Андрея Миронова не нравятся нравоучения пожилых людей

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Лариса Голубкина, народная артистка РСФСР и вдова Андрея Миронова, заявила, что ей не нравятся нравоучения людей в возрасте. Об этом она рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда".

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Актриса сообщила, что пожилые могут ошибаться, как и все люди.

"Мне не нравится, когда старики воображают себя истиной в последней инстанции. Как будто бы все должны к ним прислушиваться. Они тоже обычные люди и тоже могут ошибаться, несмотря на возраст и жизненный опыт", — заявила она.

Лариса Голубкина добавила, что, по её мнению, в России неуважительно относятся к пожилым людям. Она выразила надежду, что в будущем это изменится.

"Единственное, с чем я не согласна, — это неуважительное отношение молодежи к старикам. На Востоке или на Кавказе уважительно относятся к возрасту. И мы когда-нибудь к этому придём", — сказала актриса.

Ранее Pravda.Ru писала, что Лариса Голубкина восхитилась Марией Порошиной.