Фильм "Рай под ногами матерей" удостоился Гран-при Международного фестиваля правильного кино

Киргизский фильм "Рай под ногами матерей" получил Гран-при Фестиваля правильного кино

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Киргизский фильм "Рай под ногами матерей" получил Гран-при Международного фестиваля правильного кино, пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Руководитель кинотеатра "Поклонка" Музея Победы Лара Помыканова сообщила, что в картине Руслана Акуна показали, как сильна может быть материнская любовь.

"Удивительный фильм коллег из Кыргызстана рассказывает о невероятной силе материнской любви, о том, что только доброта разных людей, независимо от их национальности, способна помочь человечеству преодолеть все трудности", — сказала она.

Международный фестиваль правильного кино проводится с 2022 года. Целью мероприятия является приобщение молодёжи к истории России, а также знакомство подрастающего поколения с новыми проектами и укрепление культурно-просветительской роли кинематографа. В этом году фестиваль проходил с 30 апреля по 10 мая.