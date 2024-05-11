Киргизский фильм "Рай под ногами матерей" получил Гран-при Международного фестиваля правильного кино, пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.
Руководитель кинотеатра "Поклонка" Музея Победы Лара Помыканова сообщила, что в картине Руслана Акуна показали, как сильна может быть материнская любовь.
"Удивительный фильм коллег из Кыргызстана рассказывает о невероятной силе материнской любви, о том, что только доброта разных людей, независимо от их национальности, способна помочь человечеству преодолеть все трудности", — сказала она.
Международный фестиваль правильного кино проводится с 2022 года. Целью мероприятия является приобщение молодёжи к истории России, а также знакомство подрастающего поколения с новыми проектами и укрепление культурно-просветительской роли кинематографа. В этом году фестиваль проходил с 30 апреля по 10 мая.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.