"Это Театр на Таганке, за тем домом": тайный смысл мимолётной фразы таксиста из "Брата 2"

Фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2" до сих пор пользуются популярностью у зрителей. Реплики героев давно превратились в крылатые выражения. Как оказалось, режиссёр уделял внимание словам не только основных персонажей, но также эпизодических.
В "Брате 2" есть сцена, в которой Данила Багров (Сергей Бодров) едет на такси по Москве и спрашивает у таксиста (Константин Желдин), что за здание они проезжают.
"За тем домом? Это Театр на Таганке, за тем домом!" — воскликнул таксист, возмущённый невежеством своего пассажира.
Эта фраза несёт в себе тайный смысл. Во время съёмок в "Брате 2" Желдин как раз оставил Театр на Таганке, в котором прослужил 30 лет. Балабанов решил проявить уважение к такому солидному сроку и включить в фильм отсылку к биографии актёра.
Несмотря на то что Желдин участвует всего в одном эпизоде "Брата 2", после премьеры он стал популярным и ему стали часто предлагать роли в кино.
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