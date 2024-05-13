"Это Театр на Таганке, за тем домом": тайный смысл мимолётной фразы таксиста из "Брата 2"

Балабанов не просто так включил в "Брата 2" реплику таксиста о Театре на Таганке

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2" до сих пор пользуются популярностью у зрителей. Реплики героев давно превратились в крылатые выражения. Как оказалось, режиссёр уделял внимание словам не только основных персонажей, но также эпизодических.

Фото: unsplash.com by John-Mark Kuznietsov is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В "Брате 2" есть сцена, в которой Данила Багров (Сергей Бодров) едет на такси по Москве и спрашивает у таксиста (Константин Желдин), что за здание они проезжают.

"За тем домом? Это Театр на Таганке, за тем домом!" — воскликнул таксист, возмущённый невежеством своего пассажира.

Эта фраза несёт в себе тайный смысл. Во время съёмок в "Брате 2" Желдин как раз оставил Театр на Таганке, в котором прослужил 30 лет. Балабанов решил проявить уважение к такому солидному сроку и включить в фильм отсылку к биографии актёра.

Несмотря на то что Желдин участвует всего в одном эпизоде "Брата 2", после премьеры он стал популярным и ему стали часто предлагать роли в кино.