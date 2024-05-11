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Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев снялся в клипе на песню "Пацан"

Рузиль Минекаев принял участие в клипе на песню "Пацан"

0:48
Кино

Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", принял участие в клипе на песню "Пацан" группы "Ирина Кайратовна". Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале "Гост Entertainment".

Рузиль Минекаев принял участие в клипе на песню "Пацан"
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Съёмки клипа проходили в Казахстане. В видео Рузиль Минекаев исполнил роль курьера. Он доставил группе мужчин (участникам "Ирины Кайратовны") заказ. По сюжету последствии они попросили прощения у курьера за своё поведение. На их извинения актёр ответил: "Пацаны не извиняются". Затем он уехал на самокате. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Рузиль Минекаев принял участие в благотворительной акции. Он доставил еду нуждающимся пенсионерам. 

ИРИНА КАЙРАТОВНА - ПАЦАН (MV)
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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