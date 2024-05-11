Рузиль Минекаев, исполнитель роли Марата в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", принял участие в клипе на песню "Пацан" группы "Ирина Кайратовна". Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале "Гост Entertainment".
Съёмки клипа проходили в Казахстане. В видео Рузиль Минекаев исполнил роль курьера. Он доставил группе мужчин (участникам "Ирины Кайратовны") заказ. По сюжету последствии они попросили прощения у курьера за своё поведение. На их извинения актёр ответил: "Пацаны не извиняются". Затем он уехал на самокате.
Ранее Pravda.Ru писала, что Рузиль Минекаев принял участие в благотворительной акции. Он доставил еду нуждающимся пенсионерам.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.