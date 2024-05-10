Зрители обнаружили в сериале "Диверсант. Конец войны" несколько киноляпов

Зрители нашли в сериале "Диверсант. Конец войны" 5 киноляпов

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Зрители заметили в сериале "Диверсант. Конец войны" несколько киноляпов. Об этом пишет портал "ГородЧе".

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пена для бритья. В 1-й серии генерал Калязин во время бритья общается с Фридрихом Эльхаузеном. На лице у героя есть пена. Однако в следующем кадре она бесследно пропадает.

Ремень с автоматом. В этом же эпизоде нашли ещё 1 киноляп. Когда Алексей Бобриков с командиром прыгают на баржу с песком, то персонаж снимает с себя ремень с автоматом. Тем не менее в следующем кадре предметы снова оказываются на Бобрикове.

Лейтенант. 3-я неточность связана с персонажем Ригелем. В начале серии его называют капитаном. Однако позже он становится лейтенантом. Эта ошибка повторяется несколько раз.

При этом зрители обратили внимание и на исторические факты. Действие сериала "Диверсант. Конец войны" происходит в оккупированном фашистами Крыму в 1943 году. Обычных разведчиков не пустили бы в глубокий тыл немцев.

С историей связан и ещё 1 киноляп. Зрители заметили, что у подполковника Костенецкого есть орден Богдана Хмельницкого. В жизни награду учредили в октябре 1943 года. Тем не менее орден уже есть у героя весной 1943-го.

Ранее киноляп нашли в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра".