К актёрскому составу фильма "Фантастическая четвёрка" присоединился Ральф Айнесон. Ранее он играл генерал-майора Николая Тараканова в популярной ленте "Чернобыль". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".
В предстоящем фильме актёр исполнит роль злодея Галактуса, который может уничтожать целые миры. Однако пока неизвестно, станет ли персонаж Ральфа Айнесона главным противником супергероев картины.
Съёмочный процесс "Фантастической четвёрки" начнётся этим летом. Премьера фильма должна состояться 25 июля 2025 года. Главные роли в картине исполнят Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, а также Ванесса Кирби.
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