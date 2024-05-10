К актёрскому составу фильма "Фантастическая четвёрка" присоединился Ральф Айнесон

Актёр из "Чернобыля" Ральф Айнесон появится в фильме "Фантастическая четвёрка"

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

К актёрскому составу фильма "Фантастическая четвёрка" присоединился Ральф Айнесон. Ранее он играл генерал-майора Николая Тараканова в популярной ленте "Чернобыль". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В предстоящем фильме актёр исполнит роль злодея Галактуса, который может уничтожать целые миры. Однако пока неизвестно, станет ли персонаж Ральфа Айнесона главным противником супергероев картины.

Съёмочный процесс "Фантастической четвёрки" начнётся этим летом. Премьера фильма должна состояться 25 июля 2025 года. Главные роли в картине исполнят Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, а также Ванесса Кирби.