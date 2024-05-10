Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выходки Киркорова в Китае вызвали волну критики среди местных жителей
Лукашенко: доллар и евро сейчас никому не нужны
Нутрициолог Гусакова: банан обладает необычными полезными свойствами
Футболист Лунёв уверен, что Семак — лучший российский тренер для "Зенита"
Три простых совета, которые помогут контролировать жирный блеск во время жары
ДМС поможет, если не устраивает качество обслуживания в госучреждениях
Египет ожидает рекордный прирост иностранных туристов
Самая дорогая квартира на вторичном рынке предлагается за ₽1,84 млрд
Рецепт апельсинового пирога без яиц
К актёрскому составу фильма "Фантастическая четвёрка" присоединился Ральф Айнесон

Актёр из "Чернобыля" Ральф Айнесон появится в фильме "Фантастическая четвёрка"

0:49
Кино

К актёрскому составу фильма "Фантастическая четвёрка" присоединился Ральф Айнесон. Ранее он играл генерал-майора Николая Тараканова в популярной ленте "Чернобыль". Об этом пишет издание "The Hollywood Reporter".

Актёр из "Чернобыля" Ральф Айнесон появится в фильме "Фантастическая четвёрка"
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В предстоящем фильме актёр исполнит роль злодея Галактуса, который может уничтожать целые миры. Однако пока неизвестно, станет ли персонаж Ральфа Айнесона главным противником супергероев картины. 

Съёмочный процесс "Фантастической четвёрки" начнётся этим летом. Премьера фильма должна состояться 25 июля 2025 года. Главные роли в картине исполнят Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, а также Ванесса Кирби.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинская певица на "Евровидении" вызвала возмущение поляков из-за свитера
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
Последние материалы
Египет ожидает рекордный прирост иностранных туристов
Самая дорогая квартира на вторичном рынке предлагается за ₽1,84 млрд
Рецепт апельсинового пирога без яиц
Дочь Веры Брежневой получила диплом колледжа в США
Никита Кологривый: "Все артисты рады меня видеть!"
Эксперт: в 2024 году средний размер пенсий составил 20 799,62 рублей
Врач Лялина: при неправильном приготовлении яиц можно попасть в больницу
Говорим о дачном туалете
Тарасова считает, что женщина не должна судить матчи мужских команд
Как приготовить ленивую овсянку с яблоком и корицей на завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников