Эти актёры стали известными благодаря своей удаче

Актёры, которые стали знаменитыми случайно

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Оказывается, не все актёры становятся известными целенаправленно. Pravda.Ru сделала подборку 3-х деятелей кино, которые обрели славу случайно.

Фото: flickr.com by christina rutz is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мэл Гибсон

Накануне кастинга в фильм "Безумный Макс" произошла драка с участием Мэла Гибсона. В результате на пробы он пришёл с синяками. Актёр не верил, что может получить заветную роль. Однако создатели фильма были другого мнения. Им понравился внешний вид актёра. Роль главного героя действительно прославила Мэра Гибсона.

Сара Мишель Геллар

Сара Мишель Геллар является звездой сериала "Баффи — истребительница вампиров". Однако её место, вероятно, могла занять другая актриса. Когда Саре было 4 года, она проводила время с семьёй в ресторане. Тогда к ним подошёл агент, который предложил родственникам обратить внимание на карьеру девочки в кино. Они прислушались к его совету.

Крис Пратт

Подобная история произошла и с голливудским актёром Крисом Праттом. Когда ему было 19 лет, он работал в ресторане. Там будущая звезда познакомился с актрисой и режиссёром Рэй Дон Чонг. Она пришла в восторг от внешности и обаяния молодого человека и предложила ему принять участие в её короткометражном проекте. Именно с этого момента Крис Пратт осознал, что хочет связать свою жизнь с актёрской деятельностью.