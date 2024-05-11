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Оуэн Харрис, режиссёр "Чёрного зеркала", снимет 3 серии спин-оффа "Игры престолов"

Режиссёр "Чёрного зеркала" снимет 3 серии спин-оффа "Игры престолов"

0:47
Кино

Режиссёр известного сериала "Чёрное зеркало" Оуэн Харрис снимет первые 3 эпизода спин-оффа "Игры престолов". Об этом сообщает издание "The Hollywood Reporter". 

Режиссёр "Чёрного зеркала" снимет 3 серии спин-оффа "Игры престолов"
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сериал, который основан на "Повести о Дунке и Эгге", получит название "Рыцарь Семи Королевств". Создатели решили убрать из заголовка "Межевой рыцарь". Известно, что лента будет насчитывать 6 серий. В последних 3-х эпизодах Оуэн Харрис выступит в качестве исполнительного продюсера. 

События "Рыцаря Семи Королевств" будут происходить за 100 лет до действия "Игры престолов". В то время семейство Таргариенов удерживает Железный трон, а воспоминания о последнем драконе всё ещё живы в памяти людей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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