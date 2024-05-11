Оуэн Харрис, режиссёр "Чёрного зеркала", снимет 3 серии спин-оффа "Игры престолов"

Режиссёр "Чёрного зеркала" снимет 3 серии спин-оффа "Игры престолов"

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Режиссёр известного сериала "Чёрное зеркало" Оуэн Харрис снимет первые 3 эпизода спин-оффа "Игры престолов". Об этом сообщает издание "The Hollywood Reporter".

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Сериал, который основан на "Повести о Дунке и Эгге", получит название "Рыцарь Семи Королевств". Создатели решили убрать из заголовка "Межевой рыцарь". Известно, что лента будет насчитывать 6 серий. В последних 3-х эпизодах Оуэн Харрис выступит в качестве исполнительного продюсера.

События "Рыцаря Семи Королевств" будут происходить за 100 лет до действия "Игры престолов". В то время семейство Таргариенов удерживает Железный трон, а воспоминания о последнем драконе всё ещё живы в памяти людей.