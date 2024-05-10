"Я начал жить в трущобах городских": песня из "Генералов песчаных карьеров" изначально имела другой смысл

Песня из "Генералов песчаных карьеров" изначально была не о беспризорниках

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

В начале 1970-х годов в Советском Союзе был очень популярен американский фильм "Генералы песчаных карьеров".

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Зрители были в восторге от истории о беспризорниках, которые скитаются по землям Южной Америки в поисках хотя бы крохи хлеба, защищают себя, когда встречаются с несправедливостью, и при этом у них добрые сердца. Также в фильме есть любовная линия, что сделало историю ещё популярнее, и, конечно, особое место в "Генералах" занимает музыка.

Песня "Я начал жить в трущобах городских" после выхода фильма моментально обрела известность. Запоминающаяся мелодия в сочетании с пронзительным текстом пришлась по вкусу многим музыкальным коллективам, и они начали её перепевать, однако изначально смысл песни был совсем другим.

Песня была написана ещё до создания фильма. Её написал бразильский композитор Доривал Каимми. Это был "Марш рыбаков", посвящённый прощанию рыбаков с жёнами. Уходя в море, они всегда прощались со своими половинками, потому что каждый раз рисковали не вернуться домой.