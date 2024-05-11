Питер Фаррелли снимет художественный фильм о создании "Рокки" с Сильвестром Сталлоне

О создании "Рокки" с Сильвестром Сталлоне снимут художественную картину

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

О создании фильма "Рокки", в котором Сильвестр Сталлоне исполнил главную роль, снимут художественную картину. Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В качестве режиссёра выступит Питер Фаррелли. В прошлом он работал над картинами "Зелёная книга", "Тупой и ещё тупее" и другими. Также известно, что сценаристом фильма будет Питер Гэмбл.

По сюжету актёр с частично парализованным лицом создаёт сценарий, который хочет купить крупная киностудия. Главный герой соглашается продать написанное, но при условии, что его возьмут на главную роль. Тем не менее студия отклоняет предложение. Поэтому актёр работает за небольшой гонорар, чтобы создать фильм с самим собой в главной роли. Спустя время картина становится действительно популярной.