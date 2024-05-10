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Режиссёр "Вызова" Клим Шипенко рассказал, почему в российском кино так много Александра Петрова

Клим Шипенко рассказал, почему Петрова снимают в каждом втором фильме

0:52
Кино

Клим Шипенко, снявший нашумевший фильм "Вызов", ответил на вопрос, который давно волнует российских зрителей.

Клим Шипенко рассказал, почему Петрова снимают в каждом втором фильме
Фото: commons.wikimedia.org by NVO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Уже давно россияне интересуются, почему почти в каждом отечественном фильме появляется Александр Петров, в то время как театральные вузы каждый год выпускают новых молодых артистов.

Зрителям хотелось бы видеть разные лица в фильмах, поэтому Петров стал вызывать у многих стойкое раздражение, однако у кинодеятелей иное мнение на этот счёт.

Шипенко объяснил, что продюсеры и создатели фильмов руководствуются в подборе актёров тем, насколько тот или иной актёр знаменит. Они считают, что, увидев на афише громкое имя, россияне будут слетаться именно на этот фильм и с удовольствием его смотреть, однако реакция зрителей получилась прямо противоположной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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