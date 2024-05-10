Режиссёр "Вызова" Клим Шипенко рассказал, почему в российском кино так много Александра Петрова

Клим Шипенко, снявший нашумевший фильм "Вызов", ответил на вопрос, который давно волнует российских зрителей.
Уже давно россияне интересуются, почему почти в каждом отечественном фильме появляется Александр Петров, в то время как театральные вузы каждый год выпускают новых молодых артистов.
Зрителям хотелось бы видеть разные лица в фильмах, поэтому Петров стал вызывать у многих стойкое раздражение, однако у кинодеятелей иное мнение на этот счёт.
Шипенко объяснил, что продюсеры и создатели фильмов руководствуются в подборе актёров тем, насколько тот или иной актёр знаменит. Они считают, что, увидев на афише громкое имя, россияне будут слетаться именно на этот фильм и с удовольствием его смотреть, однако реакция зрителей получилась прямо противоположной.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.