Дмитрий Нагиев всегда и везде появляется только в солнцезащитных очках. Даже на сцену он выходит в них, и этот аксессуар смотрится на его лице так органично, что поклонники давно решили, что это часть имиджа актёра.
На самом деле Нагиев носит тёмные очки не для того, чтобы показать всем, какой он брутальный мачо. Причина куда более печальная: у актёра проблемы со здоровьем. Пряча глаза под тёмными стёклами, он хочет скрыть паралич лицевого нерва.
Нагиев получил травму ещё в молодости, когда служил в армии, и теперь ему приходится ежедневно справляться с последствиями той роковой минуты.
Если глаза Нагиева не защищены от яркого света, он постоянно щурится. Кроме того, если актёр долго не надевает солнцезащитные очки, его глаза закрываются сами по себе.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.