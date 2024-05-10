Причина совсем в другом: Дмитрий Нагиев носит солнцезащитные очки не ради образа брутального мачо

Дмитрий Нагиев носит солнцезащитные очки из-за проблем с глазами

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Дмитрий Нагиев всегда и везде появляется только в солнцезащитных очках. Даже на сцену он выходит в них, и этот аксессуар смотрится на его лице так органично, что поклонники давно решили, что это часть имиджа актёра.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpogi is licensed under Creative Commons CC0 License

На самом деле Нагиев носит тёмные очки не для того, чтобы показать всем, какой он брутальный мачо. Причина куда более печальная: у актёра проблемы со здоровьем. Пряча глаза под тёмными стёклами, он хочет скрыть паралич лицевого нерва.

Нагиев получил травму ещё в молодости, когда служил в армии, и теперь ему приходится ежедневно справляться с последствиями той роковой минуты.

Если глаза Нагиева не защищены от яркого света, он постоянно щурится. Кроме того, если актёр долго не надевает солнцезащитные очки, его глаза закрываются сами по себе.