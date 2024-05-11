Режиссёр фильма "Дэдпул и Росомаха" выразил надежду, что картина станет прорывом для Marvel

Шон Леви надеется, что фильм "Дэдпул и Росомаха" станет прорывом для Marvel

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Шон Леви надеется, что фильм "Дэдпул и Росомаха" станет прорывом для компании Marvel. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шон Леви сообщил, что последние фильмы от Marvel не снискали особой популярности у аудитории. Однако, по его словам, картина "Дэдпул и Росомаха" будет сильно отличаться от них.

"Нужно жить в пещере, чтобы не знать, что последние фильмы Marvel не смогли зажечь мир так, как это сделали другие ленты ранее. Мы действительно живём в интересное время. И мы определённо покажем нечто иное. Имеет ли это мессианские масштабы, время покажет", — заявил Шон Леви.

"Дэдпул и Росомаха" выйдет в мировой прокат 26 июля. Режиссёр рассказывал, что понять смысл фильма можно будет без знания прошлых частей.