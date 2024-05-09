Ольга Бузова рассказала, какой фильм должны показывать детям в школах

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Ольга Бузова заявила, что фильм "Летят журавли" должны показывать в школах

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Кино

Певица Ольга Бузова призналась, что ей очень нравится фильм Михаила Калатозова "Летят журавли". Об этом она рассказала изданию "Life.ru".

Ольга Бузова заявила, что фильм "Летят журавли" должны показывать в школах
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ольга Бузова заявила, что картину должны показывать в школах. По её мнению, это очень эмоциональный фильм. При этом она отметила игру Алексея Баталова и Татьяны Самойловой.

"Это невероятно эмоциональный фильм о людях, в чьи жизни вторглись нацисты. В чьи дома пришла война. Это кино о чистой любви 2-х невероятно красивых людей. То, с какой чувственностью гениальный Алексей Баталов и бесподобная Татьяна Самойлова проживают эту историю, не может не тронуть все нотки вашей души. В финале фильма невозможно не расплакаться от боли и досады, которая пронизывает героев", — рассказала певица.

Ранее Ольга Бузова призналась, что озвучивать героиню комедии "Дождь из мужчин" ей было трудно.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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