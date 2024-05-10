Всему виной кукуруза: как из-за популярного в СССР злака чуть не запретили фильм "Человек идёт за солнцем"

Случаи, связанные с советской цензурой, часто напоминают анекдоты, настолько абсурдные причины для запретов фильмов находили чиновники. Не стал исключением и "Человек идёт за солнцем". Этот безобидный фильм тоже хотели запретить.
Микаэл Таривердиев, написавший музыку к фильму, вспоминал о скандале, учинённом представителем контролирующих органов.
"Он сказал буквально: "Человек идёт за солнцем, значит, человек идёт на Запад". А потом ещё добавил, что не понимает, как эта картина может повысить урожай кукурузы в Молдавии", — рассказывал Таривердиев.
В итоге детский фильм всё же был спасён от забвения благодаря Ивану Пырьеву, который часто улаживал вопросы, связанные с суровой цензурой. Пырьев добился разрешения на показ, и "Человек идёт за солнцем" был с восторгом принят публикой.
Впоследствии фильм всё же был запрещён, но уже по другой причине: из-за эмиграции режиссёра Михаила Калика.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.