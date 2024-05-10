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Всему виной кукуруза: как из-за популярного в СССР злака чуть не запретили фильм "Человек идёт за солнцем"

Фильм "Человек идёт за солнцем" чуть не запретили из-за кукурузы

1:02
Кино

Случаи, связанные с советской цензурой, часто напоминают анекдоты, настолько абсурдные причины для запретов фильмов находили чиновники. Не стал исключением и "Человек идёт за солнцем". Этот безобидный фильм тоже хотели запретить.

Фильм "Человек идёт за солнцем" чуть не запретили из-за кукурузы
Фото: flickr.com by inkknife_2000 (7.5 million views +) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Микаэл Таривердиев, написавший музыку к фильму, вспоминал о скандале, учинённом представителем контролирующих органов.

"Он сказал буквально: "Человек идёт за солнцем, значит, человек идёт на Запад". А потом ещё добавил, что не понимает, как эта картина может повысить урожай кукурузы в Молдавии", — рассказывал Таривердиев.

В итоге детский фильм всё же был спасён от забвения благодаря Ивану Пырьеву, который часто улаживал вопросы, связанные с суровой цензурой. Пырьев добился разрешения на показ, и "Человек идёт за солнцем" был с восторгом принят публикой.

Впоследствии фильм всё же был запрещён, но уже по другой причине: из-за эмиграции режиссёра Михаила Калика.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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