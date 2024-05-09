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Кассовые сборы фильма "Сто лет тому вперёд" превысили 1 миллиард рублей

Фильм "Сто лет тому вперёд" заработал более миллиарда рублей в прокате

0:55
Кино

Кассовые сборы фильма Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" превысили отметку в 1 миллиард рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на сведения ЕАИС.

Фильм "Сто лет тому вперёд" заработал более миллиарда рублей в прокате
Фото: Личный архив by Афонина Анастасия is licensed under public domain

Сообщается, что в сумму входят сборы от препродаж билетов на ближайшие даты. Фильм "Сто лет тому вперёд" стал 28-м отечественным проектом, который собрал миллиард рублей в прокате, и 7-м за этот год. Ранее знаковый порог смогли перешагнуть картины "Бременские музыканты", "Холоп 2", "Три богатыря и Пуп Земли", "Мастер и Маргарита", "Лёд 3", а также "Летучий корабль". 

Напомним, что "Сто лет тому вперёд" стали показывать в российских кинотеатрах 18 апреля. Фильм снят по мотивам произведения Кира Булычёва. Выход картины на экраны поднял спрос на книги писателя.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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