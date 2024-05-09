Маша в "Диснейленде": Мария Кравченко осталась в восторге от путешествия в мир сказок

Мария Кравченко привезла дочь Викторию в "Диснейленд"

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

39-летняя звезда Comedy Woman, актриса и телеведущая Мария Кравченко путешествует с дочерью Викторией, которая появилась на свет в браке с Константином Золотаревым.

Фото: t.me/mashakrava is licensed under public domain

Недавно они отправились в Гонконг, где посетили "Диснейленд", открытый в 2005 году. Телеведущая отметила, что это один из самых компактных "Диснейлендов" в мире.

"Еще непонятно, кто больше рад аттракционам — мы или дети", — пошутила актриса, а дочка немного помаршировала под игру оркестра.

Вместе с дочерью Мария покаталась на карусели, испытав яркие неподдельные эмоции. Она призналась, что мечта многих детей, возможно, впечатлила ее больше, чем дочь.

"Говорят, если написать в комментариях "мечтаю", то вы обязательно поедете в "Диснейленд"!" — написала Кравченко под снимками.

Для прогулки по сказочному парку актриса купила себе и дочке ушки Мини маус, и судя по счастливой улыбке, ее действительно по-детски радует это маленькое приключение.