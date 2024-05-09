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Маша в "Диснейленде": Мария Кравченко осталась в восторге от путешествия в мир сказок

Мария Кравченко привезла дочь Викторию в "Диснейленд"

1:06
Кино

39-летняя звезда Comedy Woman, актриса и телеведущая Мария Кравченко путешествует с дочерью Викторией, которая появилась на свет в браке с Константином Золотаревым.

Мария Кравченко привезла дочь Викторию в "Диснейленд"
Фото: t.me/mashakrava is licensed under public domain

Недавно они отправились в Гонконг, где посетили "Диснейленд", открытый в 2005 году. Телеведущая отметила, что это один из самых компактных "Диснейлендов" в мире.

"Еще непонятно, кто больше рад аттракционам — мы или дети", — пошутила актриса, а дочка немного помаршировала под игру оркестра.

Вместе с дочерью Мария покаталась на карусели, испытав яркие неподдельные эмоции. Она призналась, что мечта многих детей, возможно, впечатлила ее больше, чем дочь.

"Говорят, если написать в комментариях "мечтаю", то вы обязательно поедете в "Диснейленд"!" — написала Кравченко под снимками.

Для прогулки по сказочному парку актриса купила себе и дочке ушки Мини маус, и судя по счастливой улыбке, ее действительно по-детски радует это маленькое приключение.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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