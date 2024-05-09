Маша в "Диснейленде": Мария Кравченко осталась в восторге от путешествия в мир сказок

39-летняя звезда Comedy Woman, актриса и телеведущая Мария Кравченко путешествует с дочерью Викторией, которая появилась на свет в браке с Константином Золотаревым.
Недавно они отправились в Гонконг, где посетили "Диснейленд", открытый в 2005 году. Телеведущая отметила, что это один из самых компактных "Диснейлендов" в мире.
"Еще непонятно, кто больше рад аттракционам — мы или дети", — пошутила актриса, а дочка немного помаршировала под игру оркестра.
Вместе с дочерью Мария покаталась на карусели, испытав яркие неподдельные эмоции. Она призналась, что мечта многих детей, возможно, впечатлила ее больше, чем дочь.
"Говорят, если написать в комментариях "мечтаю", то вы обязательно поедете в "Диснейленд"!" — написала Кравченко под снимками.
Для прогулки по сказочному парку актриса купила себе и дочке ушки Мини маус, и судя по счастливой улыбке, ее действительно по-детски радует это маленькое приключение.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.