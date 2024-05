Пользуйтесь кремом от загара: Данила Козловский посмеялся над майским снегопадом в Москве

Российский актёр Данила Козловский вернулся в Москву и поделился своим впечатлением от снежной погоды. Он опубликовал в социальных сетях фото, где в зимней куртке и с шарфом идёт по заснеженной улице.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.