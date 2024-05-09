Пользуйтесь кремом от загара: Данила Козловский посмеялся над майским снегопадом в Москве

Российский актёр Данила Козловский вернулся в Москву и поделился своим впечатлением от снежной погоды. Он опубликовал в социальных сетях фото, где в зимней куртке и с шарфом идёт по заснеженной улице.
Прогулявшись под майским снегопадом актер в своей публикации дал рекомендации, как провести предстоящее жаркое лето.
"Первое: не забывайте пользоваться кремом от загара, потому что ультрафиолет будет насыщенным, и кожа не должна "тревожиться" и сгорать. Ну и, пожалуйста, пользуйтесь натуральными материалами: хлопком, льном. Потому что лето жаркое, и чтобы не было излишнего потоотделения, потницы и так далее", — пошутил актёр.
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