Стало известно, когда зарубежные фильмы вернутся в российские кинотеатры

Зарубежные фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в российских кинотеатрах, вернутся не раньше 15 мая, сообщили представители кинотеатров.
Среди ожидаемых премьер "Дюна 2", "Претенденты" с Зендеей, "Охотники за привидениями", "Годзилла и Конг", "Головоломка 2" и "Гарфилд".
Однако не все голливудские новинки стопроцентно доберутся до российского зрителя. Такие фильмы как "Воображаемые друзья" с Райаном Рейнольдсом, биография Эми Уайнхаус "Обратно во мрак" и двухсерийная "Мятежная Луна" Зака Снайдера, могут не выпустить на экраны.
"Антипиратские каникулы" должны были закончиться 12 мая, но представители кинотеатров сообщили, что зарубежные фильмы вернутся только 15-го. Это предложение Ассоциации владельцев кинозалов о добровольном отказе от параллельного проката.
В этой связи глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выразил надежду, что отечественные фильмы скоро смогут полностью заменить зарубежные в российских кинотеатрах.
"Есть слабая надежда, что кинопроизводители перестанут бояться выпускать кассовые фильмы в летний сезон и мы сможем через несколько лет обходиться чисто российским контентом", — приводят слова главы АВК Алексея Воронкова "Известия".
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