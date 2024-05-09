Стало известно, когда зарубежные фильмы вернутся в российские кинотеатры

Зарубежные фильмы вернутся на большие экраны не раньше 15 мая

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Зарубежные фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в российских кинотеатрах, вернутся не раньше 15 мая, сообщили представители кинотеатров.

Фото: commons.wikimedia.org by Pedro s.l.i. ger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Среди ожидаемых премьер "Дюна 2", "Претенденты" с Зендеей, "Охотники за привидениями", "Годзилла и Конг", "Головоломка 2" и "Гарфилд".

Однако не все голливудские новинки стопроцентно доберутся до российского зрителя. Такие фильмы как "Воображаемые друзья" с Райаном Рейнольдсом, биография Эми Уайнхаус "Обратно во мрак" и двухсерийная "Мятежная Луна" Зака Снайдера, могут не выпустить на экраны.

"Антипиратские каникулы" должны были закончиться 12 мая, но представители кинотеатров сообщили, что зарубежные фильмы вернутся только 15-го. Это предложение Ассоциации владельцев кинозалов о добровольном отказе от параллельного проката.

В этой связи глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выразил надежду, что отечественные фильмы скоро смогут полностью заменить зарубежные в российских кинотеатрах.