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Стало известно, когда зарубежные фильмы вернутся в российские кинотеатры

Зарубежные фильмы вернутся на большие экраны не раньше 15 мая

1:23
Кино

Зарубежные фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в российских кинотеатрах, вернутся не раньше 15 мая, сообщили представители кинотеатров.

Зарубежные фильмы вернутся на большие экраны не раньше 15 мая
Фото: commons.wikimedia.org by Pedro s.l.i. ger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Среди ожидаемых премьер "Дюна 2", "Претенденты" с Зендеей, "Охотники за привидениями", "Годзилла и Конг", "Головоломка 2" и "Гарфилд".

Однако не все голливудские новинки стопроцентно доберутся до российского зрителя. Такие фильмы как "Воображаемые друзья" с Райаном Рейнольдсом, биография Эми Уайнхаус "Обратно во мрак" и двухсерийная "Мятежная Луна" Зака Снайдера, могут не выпустить на экраны.

"Антипиратские каникулы" должны были закончиться 12 мая, но представители кинотеатров сообщили, что зарубежные фильмы вернутся только 15-го. Это предложение Ассоциации владельцев кинозалов о добровольном отказе от параллельного проката.

В этой связи глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выразил надежду, что отечественные фильмы скоро смогут полностью заменить зарубежные в российских кинотеатрах.

"Есть слабая надежда, что кинопроизводители перестанут бояться выпускать кассовые фильмы в летний сезон и мы сможем через несколько лет обходиться чисто российским контентом", — приводят слова главы АВК Алексея Воронкова "Известия".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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