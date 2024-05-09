От героев былых времён: песню "Вечный огонь" в фильме "Офицеры" исполнил второй режиссер

Песню "Вечный огонь" для фильма "Офицеры" написал фронтовик Евгений Агранович

В праздник, посвященный защитникам Отечества, и в память о выдающемся актере василии Лановом хотелось бы вспомнить фильм "Офицеры" и песню "Вечный огонь", впервые прозвучавшую в этом фильме.

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Эта картина, снятая в 1971 году режиссером Владимиром Роговым, стала его дебютной работой. Автором идеи был маршал Андрей Гречко, который хотел снять фильм о жизни офицерских жен.

Для фильма нужна была запоминающаяся песня, которую написал поэт-фронтовик Евгений Агранович, а музыку к ней создал композитор Рафаил Хозак.

Вначале предполагалось, что песню исполнит женщина, но в итоге её исполнил второй режиссер картины Владимир Златоустовский, у которого не было профессионального вокального образования. Его раздумчивый голос с оттенком тёплой грусти стал каноническим исполнением песни.

В фильме "Офицеры" он также сыграл небольшую роль адъютанта. Песня "Вечный огонь" стала символом мужества и героизма и наряду с песней "День Победы" остается одной из самых популярных песен, посвященных Великой Отечественной войне.