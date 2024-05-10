Зимой Александр Якин, исполнитель роли Ромы Букина в сериале "Счастливы вместе", рассказал изданию "Комсомольская правда" о том, как однажды спасся от толпы поклонников.
Случай произошёл в торговом центре Екатеринбурга "Гринвич". В здании проходили съёмки известной ленты. Когда актёр вместе с командой приехал на место, то там находилось большое количество поклонников. По словам Александра Якина, они даже стали прорывать ограждение и вывели из строя эскалатор!
Съёмочная группа решила — надо действовать. Для того чтобы спасти актёра, команда переодела его в форму рабочего. Только таким образом он смог покинуть здание незамеченным.
Кстати, сейчас в торговом центре "Гринвич" установлен памятник Гене Букину.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.