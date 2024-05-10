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Как актёр Александр Якин чудом спасся от толпы поклонников на съёмках "Счастливы вместе"

Как звезда "Счастливы вместе" Александр Якин однажды спасся от толпы поклонников

0:46
Кино

Зимой Александр Якин, исполнитель роли Ромы Букина в сериале "Счастливы вместе", рассказал изданию "Комсомольская правда" о том, как однажды спасся от толпы поклонников.

Как звезда "Счастливы вместе" Александр Якин однажды спасся от толпы поклонников
Фото: energoprom.ru by ЭПМ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Случай произошёл в торговом центре Екатеринбурга "Гринвич". В здании проходили съёмки известной ленты. Когда актёр вместе с командой приехал на место, то там находилось большое количество поклонников. По словам Александра Якина, они даже стали прорывать ограждение и вывели из строя эскалатор!

Съёмочная группа решила — надо действовать. Для того чтобы спасти актёра, команда переодела его в форму рабочего. Только таким образом он смог покинуть здание незамеченным.

Кстати, сейчас в торговом центре "Гринвич" установлен памятник Гене Букину.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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