Сандра Буллок рассказала о своём будущем предсмертном желании: "Нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой"

Сандра Буллок и Киану Ривз снимались вместе в фильме "Скорость". По словам актёров, у них и в реальности были сильные чувства, поэтому перед камерой им особо не приходилось ничего играть.
Опыт совместных съёмок стал таким ярким и запоминающимся для обоих актёров, что им было бы жаль умереть, не снявшись вместе хотя бы ещё в одном фильме.
Разумеется, Сандра Буллок пока не собирается умирать, но это не помешало ей порассуждать о том, что никто не вечен, поэтому важно успеть сделать в жизни всё, что имеет особое значение. Киану Ривз полностью поддержал свою коллегу.
"Прежде чем я умру, прежде чем покину эту планету, я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой", — сказала Буллок в подкасте 50 MPH.
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