Фанат "Великолепного века" из Узбекистана будет жить в копии дворца Сулеймана

Фанат "Великолепного века" построил копию дворца Сулеймана в Узбекистане

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Великолепный век" пришёлся по душе жителям разных уголков мира. Один из поклонников сериала, живущий в Узбекистане, не ограничился просмотром приключений Сулеймана и его верной возлюбленной Хюррем. Мужчина решил пойти ещё дальше и построил собственный замок, идентичный тому, в котором жил Сулейман.

Фото: commons.wikimedia.org by Farsizabon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эта мечта появилась у создателя замка, когда он начал смотреть "Великолепный век". Его так вдохновила красивая турецкая архитектура, что он сразу же решил, что хочет видеть её не только на экране, но и в собственной жизни.

Замок получился шикарным. В нём 55 комнат, и он окружён бетонной крепостью. Довольный хозяин роскошного жилища рассказал, что ему хотелось, чтобы замок не только нёс в себе дух истории, но и имел все удобства. В результате так и вышло. Замок полностью пригоден для жизни в современных условиях.

Поклонник "Великолепного века" отметил, что замок пронизан его мечтами и любовью к истории. Гостеприимный новоиспечённый "Сулейман" с нетерпением ждёт, когда в его владения будут приходить посетители. Он будет с удовольствием показывать им свой шедевр.