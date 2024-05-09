Фанат "Великолепного века" из Узбекистана будет жить в копии дворца Сулеймана

Сериал "Великолепный век" пришёлся по душе жителям разных уголков мира. Один из поклонников сериала, живущий в Узбекистане, не ограничился просмотром приключений Сулеймана и его верной возлюбленной Хюррем. Мужчина решил пойти ещё дальше и построил собственный замок, идентичный тому, в котором жил Сулейман.
Эта мечта появилась у создателя замка, когда он начал смотреть "Великолепный век". Его так вдохновила красивая турецкая архитектура, что он сразу же решил, что хочет видеть её не только на экране, но и в собственной жизни.
Замок получился шикарным. В нём 55 комнат, и он окружён бетонной крепостью. Довольный хозяин роскошного жилища рассказал, что ему хотелось, чтобы замок не только нёс в себе дух истории, но и имел все удобства. В результате так и вышло. Замок полностью пригоден для жизни в современных условиях.
Поклонник "Великолепного века" отметил, что замок пронизан его мечтами и любовью к истории. Гостеприимный новоиспечённый "Сулейман" с нетерпением ждёт, когда в его владения будут приходить посетители. Он будет с удовольствием показывать им свой шедевр.
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