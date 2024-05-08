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Съёмки продолжения сериала "Офис" стартуют в июле

Культовый сериал "Офис" получит продолжение

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Кино

Онлайн-кинотеатр "Peacock" анонсировал продолжение известного сериала "Офис". Об этом пишет издание "Variety". 

Культовый сериал "Офис" получит продолжение
Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Съёмки ленты начнутся в июле. В качестве шоураннера проекта снова выступит Грэг Дэниелс. Среди актёрского состава можно будет увидеть Донала Глисона, Сабрину Импаччиаторе и других. 

При этом известны первые детали предстоящего сериала. Команда документалистов, которая "следила" за группой Майкла Скотта, станет искать новый материал и начнёт снимать работу газеты со Среднего Запада.

Напомним, что лента "Офис" выходила с 2005 по 2013 год. В проекте показали повседневную жизнь сотрудников маленького регионального офиса крупной компании.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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