Съёмки продолжения сериала "Офис" стартуют в июле

Онлайн-кинотеатр "Peacock" анонсировал продолжение известного сериала "Офис". Об этом пишет издание "Variety".
Съёмки ленты начнутся в июле. В качестве шоураннера проекта снова выступит Грэг Дэниелс. Среди актёрского состава можно будет увидеть Донала Глисона, Сабрину Импаччиаторе и других.
При этом известны первые детали предстоящего сериала. Команда документалистов, которая "следила" за группой Майкла Скотта, станет искать новый материал и начнёт снимать работу газеты со Среднего Запада.
Напомним, что лента "Офис" выходила с 2005 по 2013 год. В проекте показали повседневную жизнь сотрудников маленького регионального офиса крупной компании.
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