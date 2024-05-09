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Карьера Светличной могла бы пойти в гору после "Бриллиантовой руки", но не сложилась, и вот по какой причине

Светлана Светличная не добилась больших успехов в кино из-за одной серьёзной проблемы

0:58
Кино

Карьера Светланы Светличной могла бы удачно сложиться после яркой роли в "Бриллиантовой руке", однако после комедии Леонида Гайдая актриса продолжала сниматься исключительно в эпизодах.

Светлана Светличная не добилась больших успехов в кино из-за одной серьёзной проблемы
Фото: commons.wikimedia.org by André Karwath aka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Поклонники предполагали, что Светличная не снималась в крупных ролях из-за того, что её эффектная внешность мало подходила для советского кино, в котором женская красота, как правило, более сдержанная.

Также считалось, что участие в "Бриллиантовой руке" не только прославило Светличную, но и повредило ей из-за слишком откровенной по меркам тех времён сцены. На самом деле причина того, что режиссёры не любили приглашать Светличную, была совсем в другом.

Из-за серьёзных проблем со здоровьем актриса часто теряла сознание, что затрудняло процесс съёмок. Заметив такую особенность, режиссёры поняли, что для них предпочтительнее приглашать актрис с крепким здоровьем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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