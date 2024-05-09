Карьера Светличной могла бы пойти в гору после "Бриллиантовой руки", но не сложилась, и вот по какой причине

Карьера Светланы Светличной могла бы удачно сложиться после яркой роли в "Бриллиантовой руке", однако после комедии Леонида Гайдая актриса продолжала сниматься исключительно в эпизодах.
Поклонники предполагали, что Светличная не снималась в крупных ролях из-за того, что её эффектная внешность мало подходила для советского кино, в котором женская красота, как правило, более сдержанная.
Также считалось, что участие в "Бриллиантовой руке" не только прославило Светличную, но и повредило ей из-за слишком откровенной по меркам тех времён сцены. На самом деле причина того, что режиссёры не любили приглашать Светличную, была совсем в другом.
Из-за серьёзных проблем со здоровьем актриса часто теряла сознание, что затрудняло процесс съёмок. Заметив такую особенность, режиссёры поняли, что для них предпочтительнее приглашать актрис с крепким здоровьем.
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