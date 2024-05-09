Егор Бероев объяснил, почему он считает, что Олег Табаков хуже Олега Ефремова

В последнее время некоторые актёры позволяют себе нелестно высказываться о своих давно ушедших коллегах. Так, Никита Кологривый раскритиковал Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова. На этот раз Егор Бероев сравнил Олега Ефремова и Олега Табакова и честно сказал, что о них думает.
Бероев с восторгом вспоминает Ефремова, который был художественным руководителем МХТ имени Чехова. В своё время Ефремов пригласил Бероева в театр, и тот с радостью принял приглашение. Начинающий актёр чувствовал невероятную ауру Ефремова и отмечал его профессионализм.
После смерти Ефремова его место занял Олег Табаков. О нём у Бероева сложилось не настолько высокое мнение, однако он отмечает, что из Табакова вышел хороший руководитель.
Бероев сказал, что Табаков был просто хорошим менеджером, чем подчеркнул, что в актёрском и режиссёрском плане Олег Павлович сильно уступал Олегу Николаевичу.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.