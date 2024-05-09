Егор Бероев объяснил, почему он считает, что Олег Табаков хуже Олега Ефремова

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Егор Бероев сравнил Олега Табакова и Олега Ефремова

1:07
Кино

В последнее время некоторые актёры позволяют себе нелестно высказываться о своих давно ушедших коллегах. Так, Никита Кологривый раскритиковал Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова. На этот раз Егор Бероев сравнил Олега Ефремова и Олега Табакова и честно сказал, что о них думает.

Егор Бероев сравнил Олега Табакова и Олега Ефремова
Фото: commons.wikimedia.org by MorePix is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Бероев с восторгом вспоминает Ефремова, который был художественным руководителем МХТ имени Чехова. В своё время Ефремов пригласил Бероева в театр, и тот с радостью принял приглашение. Начинающий актёр чувствовал невероятную ауру Ефремова и отмечал его профессионализм.

После смерти Ефремова его место занял Олег Табаков. О нём у Бероева сложилось не настолько высокое мнение, однако он отмечает, что из Табакова вышел хороший руководитель.

Бероев сказал, что Табаков был просто хорошим менеджером, чем подчеркнул, что в актёрском и режиссёрском плане Олег Павлович сильно уступал Олегу Николаевичу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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