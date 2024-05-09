Исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс с восторгом вспомнил Веру Глаголеву

Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, — большой поклонник России и русской культуры. Актёр пользуется любым удобным случаем, чтобы приехать в эту страну, особенно он старается не пропускать важные кинофестивали.
Около десяти лет назад назад на одном из таких фестивалей Файнс познакомился с Верой Глаголевой. Она на тот момент как раз собиралась снимать собственный фильм "Две женщины", основанный на пьесе Ивана Тургенева "Месяц в деревне".
Глаголева сразу захотела, чтобы Файнс снялся в её фильме, и попросила об этом актёра. Он с радостью согласился, тем более ему очень понравилось общаться с Глаголевой.
Файнс с теплом вспоминает о том периоде. Он рад, что ему довелось посотрудничать с Верой Глаголевой, которую он называет великой актрисой и великолепной женщиной.
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