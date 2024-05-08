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Президент России подписал указ, который предусматривает госзаказ на исторические фильмы

Владимир Путин подписал указ, который предполагает госзаказ на историческое кино

0:47
Кино

Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения". Соответствующие сведения опубликованы на портале правовой информации. 

Владимир Путин подписал указ, который предполагает госзаказ на историческое кино
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Один из пунктов документа посвящён задачам государственной политики в сфере исторического просвещения. Он предполагает госзаказ на исторические картины для телевидения, стриминговых платформ и кинотеатров. 

При этом документ предусматривает "упорядочение вопросов выдачи или отзыва прокатных удостоверений на отечественные и зарубежные фильмы". 

Ранее Pravda.Ru писала, что картине "Во сне ты горько плакал" с Иваном Ургантом не выдали прокатное удостоверение.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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