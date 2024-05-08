Президент России подписал указ, который предусматривает госзаказ на исторические фильмы

Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения". Соответствующие сведения опубликованы на портале правовой информации.
Один из пунктов документа посвящён задачам государственной политики в сфере исторического просвещения. Он предполагает госзаказ на исторические картины для телевидения, стриминговых платформ и кинотеатров.
При этом документ предусматривает "упорядочение вопросов выдачи или отзыва прокатных удостоверений на отечественные и зарубежные фильмы".
Ранее Pravda.Ru писала, что картине "Во сне ты горько плакал" с Иваном Ургантом не выдали прокатное удостоверение.
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