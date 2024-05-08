Президент России подписал указ, который предусматривает госзаказ на исторические фильмы

Владимир Путин подписал указ, который предполагает госзаказ на историческое кино

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Владимир Путин подписал указ "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения". Соответствующие сведения опубликованы на портале правовой информации.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Один из пунктов документа посвящён задачам государственной политики в сфере исторического просвещения. Он предполагает госзаказ на исторические картины для телевидения, стриминговых платформ и кинотеатров.

При этом документ предусматривает "упорядочение вопросов выдачи или отзыва прокатных удостоверений на отечественные и зарубежные фильмы".

Ранее Pravda.Ru писала, что картине "Во сне ты горько плакал" с Иваном Ургантом не выдали прокатное удостоверение.