Виталий Бородин сообщил, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму "Во сне ты горько плакал"

Общественник Бородин заверил, что фильм с Ургантом не получил прокатное удостоверение

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Общественник Виталий Бородин в своём Telegram-канале сообщил, что получил ответ от Минкультуры России на его просьбу не выдавать прокатное удостоверение фильму "Во сне ты горько плакал".

Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Ведомство ответило, что удостоверение картине не было выдано. Виталий Бородин заключил: в нашей стране не пройдут показы проекта с Иваном Ургантом.

"Сегодня мне пришёл ответ от Министерства культуры Российской Федерации на моё обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта "Во сне ты горько плакал". В нём сказано, что на данный момент фильму прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут", — сообщил Виталий Бородин.

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёра фильма "Во сне ты горько плакал" Николая Солодникова обвинили в плагиате.