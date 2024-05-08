Виталий Бородин сообщил, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму "Во сне ты горько плакал"

Общественник Виталий Бородин в своём Telegram-канале сообщил, что получил ответ от Минкультуры России на его просьбу не выдавать прокатное удостоверение фильму "Во сне ты горько плакал".
Ведомство ответило, что удостоверение картине не было выдано. Виталий Бородин заключил: в нашей стране не пройдут показы проекта с Иваном Ургантом.
"Сегодня мне пришёл ответ от Министерства культуры Российской Федерации на моё обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта "Во сне ты горько плакал". В нём сказано, что на данный момент фильму прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут", — сообщил Виталий Бородин.
Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёра фильма "Во сне ты горько плакал" Николая Солодникова обвинили в плагиате.
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