Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция обвинили США в ведении "агрессивной торговой войны"
Рэпер Жиган считает, что Россия должна бойкотировать "Евровидение"
Эксперт Хари: при приёме этого препарата можно похудеть
Агент Дзюбы заверил, что на первом месте у спортсмена — футбол, а не деньги
АСН: суд отказал страховщику в иске к УК за упавшую на Genesis сосульку
Рецепт салата из куриной грудки с виноградом
Как правильно ухаживать за ногтями, если вы не любите гель-лак
Рецепт томатного крем-супа на курином бульоне
Дочь Ксении Бородиной поскакала в обуви на кровати в отеле
Виталий Бородин сообщил, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму "Во сне ты горько плакал"

Общественник Бородин заверил, что фильм с Ургантом не получил прокатное удостоверение

0:58
Кино

Общественник Виталий Бородин в своём Telegram-канале сообщил, что получил ответ от Минкультуры России на его просьбу не выдавать прокатное удостоверение фильму "Во сне ты горько плакал". 

Общественник Бородин заверил, что фильм с Ургантом не получил прокатное удостоверение
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Ведомство ответило, что удостоверение картине не было выдано. Виталий Бородин заключил: в нашей стране не пройдут показы проекта с Иваном Ургантом.

"Сегодня мне пришёл ответ от Министерства культуры Российской Федерации на моё обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму с участием русофоба Ивана Урганта "Во сне ты горько плакал". В нём сказано, что на данный момент фильму прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут", — сообщил Виталий Бородин. 

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёра фильма "Во сне ты горько плакал" Николая Солодникова обвинили в плагиате. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
На выборах президента Литвы зарегистрирован кандидат, который не допустит войны с РФ Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Рецепт томатного крем-супа на курином бульоне
Дочь Ксении Бородиной поскакала в обуви на кровати в отеле
Хорошее и плохое соседство растений
Тарасова призналась, что хотела бы "не только перемирия и не только во время ОИ"
Актриса Анна Чиповская призналась, что боится стареть
Эксперты дали ответ, как выбрать домашнее животное для ребенка
Евросоюз активно работает над очередным пакетом антироссийских санкций
The Guardian: ЗОЖ может увеличить продолжительность жизни на пять лет
Итальянские традиции, которые могут шокировать русского туриста
Обозреватель Шарковский прокомментировал учения ВС РФ с применением ТЯО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников