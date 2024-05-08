Актриса Аня Тейлор-Джой рассказала, что у неё нет прав, хотя она водила машину на съёмках "Фуриосы"

У неё нет прав: Аня Тейлор-Джой водила машину на съёмках "Фуриосы"

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Аня Тейлор-Джой призналась, что у неё нет водительских прав. Об этом она сообщила изданию "Variety".

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем не менее во время съёмок фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" её героиня часто водила автомобиль. Актриса рассказала, что не может получить права из-за того, что не задерживается на одном месте надолго.

"Я никогда не бываю в одном месте достаточно долго, чтобы получить водительские права. Я также чувствую, что мне нужно научиться параллельной парковке. Я всё ещё не умею это делать", — заявила Аня Тейлор-Джой.

Премьера фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" должна состояться 15 мая на Каннском кинофестивале, а старт мировых показов запланирован на 24 мая. В постапокалиптической картине покажут историю бесстрашной воительницы Фуриосы.