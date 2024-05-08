Фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" покажут на больших экранах в России

Фильм "Министерство неджентльменских дел" появится в кинотеатрах России 13 мая

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в отечественный прокат 13 мая. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на Telegram-канал "Кинопоиска".

Фото: hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В основу проекта легла книга Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". В фильме приняли участие Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон и другие актёры.

Действие картины будет происходить в 1942 году. Команда авантюристов объединится и отправится выполнять опасную миссию против нацистов.

Фильм "Министерство неджентльменских дел" должен был выйти на большие экраны в России ещё 25 апреля. Однако Минкультуры не смогло выдать картине прокатное удостоверение из-за несоответствия документов.