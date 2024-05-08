Фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" покажут на больших экранах в России

Фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" выйдет в отечественный прокат 13 мая. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на Telegram-канал "Кинопоиска".
В основу проекта легла книга Дэмиена Льюиса "Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции". В фильме приняли участие Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон и другие актёры.
Действие картины будет происходить в 1942 году. Команда авантюристов объединится и отправится выполнять опасную миссию против нацистов.
Фильм "Министерство неджентльменских дел" должен был выйти на большие экраны в России ещё 25 апреля. Однако Минкультуры не смогло выдать картине прокатное удостоверение из-за несоответствия документов.
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