"Лео, у нас сибирские обстоятельства!": Леонардо Ди Каприо встретит свою любовь в Сибири

В Алтайском крае стартовали съемки фильма с участием двойника Ди Каприо

1:56 Your browser does not support the audio element. Кино

В Алтайском крае стартовали съемки короткометражного фильма режиссера-постановщика Кристины Холдеевой "Лео, у нас сибирские обстоятельства!" с участием актера, очень похожего на Леонардо Ди Каприо.

Фото: YouTube канал Саша Ясень Актер by Скриншот видео YouTube канала Саша Ясень Актер is licensed under public domain

Александр Ясень из Якутска не скрывает свою схожесть с американским актером и даже пользуется этим. На этот раз ему и вовсе повезло сыграть Ди Каприо.

По сюжету голливудская звезда едет получать награду, но вместо красной дорожки оказывается на Алтае. Здесь он встречает свою любовь и получает предложение сыграть Ленина.

Короткометражка "Лео, у нас сибирские обстоятельства" — это фантазия на тему, как богатому и знаменитому американцу пришлось бы выживать в российской глубинке. Его встречают обычные, возможно, не всегда приветливые люди. Например, отец девушки, в которую влюбился Лео, против того, чтобы незнакомец увозил ее за границу. В реальной жизни киносъемочной группе пришлось столкнуться с недопониманием. Были конфликты, но в целом всё разрешилось.

Фильм будет снят в жанре мокьюментари — псевдодокументальное кино. Но реалистичные вставки у тоже будут, поскольку будут снимать реальных героев, жителей села Старая Ажинка. Через эту историю и приключения американского актера в Сибири будет показано, какие классные, по-настоящему любящие свою землю люди здесь живут.

Создатели фильма уже собрали необходимую сумму на краудфандинговой платформе, но полностью покрыть все расходы не получается. Минимальная сумма, которую планировали получить, — 150 тысяч рублей, но она уже приближается к 200 тысячам, из них 100 уйдут на гонорар актеру — двойнику звезды "Титаника". Премьера фильма должна состояться летом.