Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тарзан заявил о поддержке Путина после патриотического жеста Королевой на концерте
Ляйсан Утяшева поздравила дочку с девятилетием: моя лучшая подруга
Новость о визите Канье Уэста в Россию назвали "фейком"
Ветеринары рассказали, как защитить собаку от теплового удара
Стало известно, кто мог бы сыграть Сулеймана в русской версии "Великолепного века"
Американский актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России
Красивое и элегантное растение - астильба
6 упражнений, которые помогут сделать красивые плечи
МИД КНР направил поздравление Путину с инаугурацией
Холодильник вместо Делориана: стало известно, почему Земекис сделал автомобиль машиной времени

В сценарии фильма "Назад в будущее" машина времени находилась в холодильнике

0:45
Кино

В оригинальной версии сценария фильма "Назад в будущее" машина времени находилась не в автомобиле, а в холодильнике.

В сценарии фильма "Назад в будущее" машина времени находилась в холодильнике
Фото: commons.wikimedia.org by Ото Годфри и Джастин Мортон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Режиссёр Роберт Земекис принял решение изменить реквизит, опасаясь, что после просмотра могут пострадать дети, которым захочется попутешествовать во времени и они станут забираться в холодильники.

Вот почему Марти Макфлай перемещается в прошлое и будущее на DeLorean DMC-12 — это автомобиль, который стал символом мечты о лучшем будущем, не воплотившейся в реальность.

DeLorean DMC-12 назван в честь Джона Делориана - американского инженера, предпринимателя, провидца и человека, который любил жизнь.

Первое появление Делореан, машины во времени - «Назад в будущее» отрывок из фильма
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде

Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.

Один из способов защиты картофеля от вредителей
Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Новость о визите Канье Уэста в Россию назвали "фейком"
Ветеринары рассказали, как защитить собаку от теплового удара
Стало известно, кто мог бы сыграть Сулеймана в русской версии "Великолепного века"
Американский актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России
Красивое и элегантное растение - астильба
6 упражнений, которые помогут сделать красивые плечи
МИД КНР направил поздравление Путину с инаугурацией
Как приготовить соус из зелёного перца для мясных стейков
Три модных аксессуара, которые наносят вред вашим волосам
В Чехии потребление пива снизилось до рекордно низкого уровня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников