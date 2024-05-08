Холодильник вместо Делориана: стало известно, почему Земекис сделал автомобиль машиной времени

В сценарии фильма "Назад в будущее" машина времени находилась в холодильнике

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

В оригинальной версии сценария фильма "Назад в будущее" машина времени находилась не в автомобиле, а в холодильнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Ото Годфри и Джастин Мортон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Режиссёр Роберт Земекис принял решение изменить реквизит, опасаясь, что после просмотра могут пострадать дети, которым захочется попутешествовать во времени и они станут забираться в холодильники.

Вот почему Марти Макфлай перемещается в прошлое и будущее на DeLorean DMC-12 — это автомобиль, который стал символом мечты о лучшем будущем, не воплотившейся в реальность.

DeLorean DMC-12 назван в честь Джона Делориана - американского инженера, предпринимателя, провидца и человека, который любил жизнь.