Холодильник вместо Делориана: стало известно, почему Земекис сделал автомобиль машиной времени

В оригинальной версии сценария фильма "Назад в будущее" машина времени находилась не в автомобиле, а в холодильнике.
Режиссёр Роберт Земекис принял решение изменить реквизит, опасаясь, что после просмотра могут пострадать дети, которым захочется попутешествовать во времени и они станут забираться в холодильники.
Вот почему Марти Макфлай перемещается в прошлое и будущее на DeLorean DMC-12 — это автомобиль, который стал символом мечты о лучшем будущем, не воплотившейся в реальность.
DeLorean DMC-12 назван в честь Джона Делориана - американского инженера, предпринимателя, провидца и человека, который любил жизнь.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.