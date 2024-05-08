Величайший лидер современности: Стивен Сигал приехал на инаугурацию президента России Владимира Путина

Американский актер Стивен Сигал посетил инаугурацию президента России

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино

Знаменитый голливудский актёр Стивен Сигал присутствовал на инаугурации избранного президента России Владимира Путина и выразил поддержку главе российского государства.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

В интервью звезда боевиков сказал, что считает Путина величайшим лидером современности и надеется на улучшение отношений между Россией и США. Актёр имеет русские корни, он долгое время поддерживает Владимира Путина и даже получил российское гражданство в 2016 году. Стивен Сигал стал своего рода послом доброй воли, который стремится улучшить отношения и поддерживать культурный диалог между странами.

Заслуги актёра в международной гуманитарной и культурной деятельности были отмечены президентом России, который наградил его Государственным Орденом Дружбы в феврале 2023 года.