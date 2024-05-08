Знаменитый голливудский актёр Стивен Сигал присутствовал на инаугурации избранного президента России Владимира Путина и выразил поддержку главе российского государства.
В интервью звезда боевиков сказал, что считает Путина величайшим лидером современности и надеется на улучшение отношений между Россией и США. Актёр имеет русские корни, он долгое время поддерживает Владимира Путина и даже получил российское гражданство в 2016 году. Стивен Сигал стал своего рода послом доброй воли, который стремится улучшить отношения и поддерживать культурный диалог между странами.
Заслуги актёра в международной гуманитарной и культурной деятельности были отмечены президентом России, который наградил его Государственным Орденом Дружбы в феврале 2023 года.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.