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Вот и верь в глобальное потепление: Сергей Безруков показал тюльпаны в снегу

Безруков заявил, что снег на тюльпанах — это живописно, но неправильно

Кино

Российский актер Сергей Безруков в своем Телеграм канале опубликовал пост, посвященный погодной аномалии, накрывшей Москву.

Безруков заявил, что снег на тюльпанах — это живописно, но неправильно
Фото: t.me/sv_bezrukov is licensed under public domain

"Вот и верь после этого в глобальное потепление. Снег на тюльпанах живописно, конечно, но как-то неправильно", — заметил актер.

Безруков отметил, что по данным климатологов в этом году выдался самый холодный май за 25 лет. Лично он не припомнит подобных явлений в это время. Актера радует, что если это низшая точка температурных показаний, то дальше ждет потепление. А к лету по прогнозам установится настоящая жара.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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