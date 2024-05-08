Вот и верь в глобальное потепление: Сергей Безруков показал тюльпаны в снегу

Безруков заявил, что снег на тюльпанах — это живописно, но неправильно

Российский актер Сергей Безруков в своем Телеграм канале опубликовал пост, посвященный погодной аномалии, накрывшей Москву.

Фото: t.me/sv_bezrukov is licensed under public domain

"Вот и верь после этого в глобальное потепление. Снег на тюльпанах живописно, конечно, но как-то неправильно", — заметил актер.

Безруков отметил, что по данным климатологов в этом году выдался самый холодный май за 25 лет. Лично он не припомнит подобных явлений в это время. Актера радует, что если это низшая точка температурных показаний, то дальше ждет потепление. А к лету по прогнозам установится настоящая жара.