Стало известно, как живёт единственная дочь Вицина, которая в этом году отпразднует 70-летие, и правда ли она выбросила на помойку всё наследие отца

Стало известно, как живёт и чем занимается единственная дочь Вицина

2:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Единственная дочь Георгия Вицина в этом году отпразднует 70-летие, однако вряд ли Наталью Георгиевну будут публично поздравлять. Она предпочла затворнический образ жизни и не видится даже с друзьями, не говоря уже о журналистах.

Фото: unsplash.com by Maxime Amoudruz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В последний раз Наталья Георгиевна виделась с другом семьи и директором "Музея трёх актёров" Владимиром Цукерманом в 2001 году, на девятый день после смерти Вицина.

Наталья Георгиевна работала художником-графиком. Она нарисовала плакаты ко многим известным фильмам, в числе которых была и комедия "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Дочь знаменитого актёра первый раз была замужем за дипломатом. В тот период она жила в США, но после развода вернулась в Россию и вышла замуж за художника. У неё нет детей ни от первого, ни от второго брака.

Наталья Георгиевна могла бы жить в трёхкомнатной квартире, доставшейся ей от отца, но она выбрала маленькую студию, в которой и обосновалась с мужем. Владимир Цукерман опроверг слухи от том, что дочь выбросила всё, что осталось от Георгия Михайловича после его смерти.

"Она мне жаловалась, что журналисты подкупили рабочего, который делал у неё ремонт. Ему дали бутылку водки, и он выкатил пианино на лестничную клетку, заявив, что сейчас выбрасывают пианино, на котором играл артист. А ещё её детские рисунки разложили на помойке и сделали статью о том, что всё наследие Вицина выбрасывается на помойку", — рассказал Цукерман в интервью kp.ru.

Также оказалось ложью то, что Вицин якобы умер в нищете. Он получал президентскую пенсию и мог себе позволить покупать что угодно не только для себя и своих близких, но и для животных и птиц, которых он регулярно подкармливал.