Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юморист Аскаров попал в инфекционную больницу, но диагноза не знает
Имбирный чай с мёдом: от гриппа и простуды
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на головные боли из-за вспышек на Солнце
Рассказываем о колокольчиках для сада
Болгария не рассматривает заявки на шенгенские визы, только национальные
Историк моды Васильев рассказал о наказании рублем на Первом канале
Как определить подходящий шампунь
Наталья Подольская снялась в спортивном топе без макияжа
ЦБ предложил ввести "период охлаждения" по договорам ДСЖ
Стало известно, как живёт единственная дочь Вицина, которая в этом году отпразднует 70-летие, и правда ли она выбросила на помойку всё наследие отца

Стало известно, как живёт и чем занимается единственная дочь Вицина

2:00
Кино

Единственная дочь Георгия Вицина в этом году отпразднует 70-летие, однако вряд ли Наталью Георгиевну будут публично поздравлять. Она предпочла затворнический образ жизни и не видится даже с друзьями, не говоря уже о журналистах.

Стало известно, как живёт и чем занимается единственная дочь Вицина
Фото: unsplash.com by Maxime Amoudruz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В последний раз Наталья Георгиевна виделась с другом семьи и директором "Музея трёх актёров" Владимиром Цукерманом в 2001 году, на девятый день после смерти Вицина.

Наталья Георгиевна работала художником-графиком. Она нарисовала плакаты ко многим известным фильмам, в числе которых была и комедия "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Дочь знаменитого актёра первый раз была замужем за дипломатом. В тот период она жила в США, но после развода вернулась в Россию и вышла замуж за художника. У неё нет детей ни от первого, ни от второго брака.

Наталья Георгиевна могла бы жить в трёхкомнатной квартире, доставшейся ей от отца, но она выбрала маленькую студию, в которой и обосновалась с мужем. Владимир Цукерман опроверг слухи от том, что дочь выбросила всё, что осталось от Георгия Михайловича после его смерти.

"Она мне жаловалась, что журналисты подкупили рабочего, который делал у неё ремонт. Ему дали бутылку водки, и он выкатил пианино на лестничную клетку, заявив, что сейчас выбрасывают пианино, на котором играл артист. А ещё её детские рисунки разложили на помойке и сделали статью о том, что всё наследие Вицина выбрасывается на помойку", — рассказал Цукерман в интервью kp.ru.

Также оказалось ложью то, что Вицин якобы умер в нищете. Он получал президентскую пенсию и мог себе позволить покупать что угодно не только для себя и своих близких, но и для животных и птиц, которых он регулярно подкармливал.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов

После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.

Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Историк моды Васильев рассказал о наказании рублем на Первом канале
Как определить подходящий шампунь
Наталья Подольская снялась в спортивном топе без макияжа
Стало известно, как живёт и чем занимается единственная дочь Вицина
ЦБ предложил ввести "период охлаждения" по договорам ДСЖ
Ида Галич после путешествия по Узбекистану попросила не звать ее на вечеринки
Россиянам рассказали, что бруксизм никак не связан с паразитами
Перезаряд аккумулятора: причины, последствия и как избежать проблемы
Мария Захарова: ЕС подстрекает к нападению на мирные города
Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников