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Случай на пробах, который актриса Анна Чиповская назвала "шокирующим"

Этот случай на пробах сильно смутил актрису Анну Чиповскую

1:10
Кино

На этой неделе Анна Чиповская рассказала изданию "The Blueprint" о пробах, которые она назвала "шокирующими".

Этот случай на пробах сильно смутил актрису Анну Чиповскую
Фото: unsplash.com by Désirée Fawn is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По сюжету от актрисы и её партнёра по кастингу требовалось изобразить влюблённую пару. Их герои должны были встретиться перед свадьбой и между ними должна была случиться страсть.

На пробах актёры обычно не обнажаются. Однако партнёр Анны Чиповской решил отыграть сцену по-настоящему: он сорвал с коллеги верх платья, под которым абсолютно ничего не было.

"Просто срывает и продолжает сцену, и сцена очень хороша. Я нахожусь в шоке, потому что не понимаю, что вообще происходит, но продолжаю при этом играть. В шоке находятся и все вокруг", — рассказала актриса.

Тем не менее актёр не понял всеобщего удивления. А после сцены и вовсе спросил у коллеги: "В чём дело? Это же есть в сценарии. Это же просто тело". 

Анна Чиповская объяснила ему, что на пробах такие действия недопустимы. Однако актёр удивился её заявлению и так и не осознал, что же на самом деле он сделал не так. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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