Владимир Меньшов не просто так включил Смоктуновского в "Москва слезам не верит": вот какой тайный смысл несёт в себе минутное появление актёра

Сцена появления Смоктуновского в "Москва слезам не верит" имеет тайный смысл

1:25 Your browser does not support the audio element. Кино

В мелодраме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" есть эпизод, когда ещё юные героини Веры Алентовой и Ирины Муравьёвой попадают на кинофестиваль и видят вблизи знаменитых актёров, среди которых были Татьяна Конюхова, Георгий Юматов и Иннокентий Смоктуновский.

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Если Конюхову и Юматова поклонники встретили овациями, то имя Смоктуновского в 1958 году, когда происходит действие фильма, никому ни о чём не говорило. Тем не менее в 1979 году, когда снималась "Москва слезам не верит", Смоктуновский уже был знаменитым, то есть он сыграл самого себя в начале своего пути. Актёр обрёл популярность только в 40 лет, когда снялся в "Берегись автомобиля".

Меньшов неспроста включил в фильм Смоктуновского и его диалог с героинями, когда они просили его представиться, а он сначала ответил, что его имя им ни о чём не скажет. Потом, когда он всё-таки назвался, его слова подтвердились: Людмила лишь скептически пожала плечами.

Этим эпизодом Меньшов хотел уже заранее показать зрителям, что "в сорок лет жизнь только начинается". Эту фразу можно смело назвать девизом фильма, поскольку история Катерины доказала, что в зрелом возрасте можно стать гораздо счастливее, чем в юности.